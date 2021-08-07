07 августа 2021, 00:03
МВД объявило вознаграждение в миллион рублей за информацию о беглых арестантах
Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Александра Мавриди, который совершил побег из ИВС в подмосковной Истре
Фото: m24.ru
Министерство внутренних дел России объявило вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию, которая поможет поймать Александра Мавриди, который совершил побег из ИВС в подмосковной Истре, вместе с его сообщниками.
Напомним, что Александр Мавриди обвиняется в убийстве бизнесмена и «колбасного короля» Владимир Маругова.
В МВД уточнили, что беглец обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.
По предварительным данным, пятеро обвиняемых с помощью гаечного ключа открутили замки дверей камеры и спокойно покинули изолятор.
По делу о побеге задержали два сотрудника Истринского ИВС. Их подозревают в превышении должностных полномочий и оказании арестантам содействия в побеге.