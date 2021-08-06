МАДИ выписала москвичке штраф в 300 тысяч рублей за парковку в «парковочном кармане»
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выписала местной жительнице штраф в размере 300 тысяч рублей за парковку около Велотрека в Крылатском
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выписала местной жительнице штраф в размере 300 тысяч рублей за парковку около Велотрека в Крылатском.
Девушка подъехала к велотреку на машине каршеринга «Я.Драйв» и оставила транспортное средство в парковочном кармане на Крылатской улице, 10. Запрещающих парковку знаков в этом месте нет.
Спустя некоторое время москвичка получила уведомление о выписанном ей штрафе в размере 300 тысяч рублей за неправильную парковку. Штраф был выписан на основании протокола пешего инспектора МАДИ, который указал, что машина стояла якобы на газоне.
Дополнительно к 300 тысячам рублей штрафа от МАДИ девушка получила штраф на 6150 рублей от «Я.Драйв» за эвакуатор, так как автомобиль увезли на штрафстоянку.
Столь огромный размер штрафа за неправильную парковку объясняется тем, что инспектор МАДИ выписал его на юридическое лица - в данном случае «Я.Драйв». При этом по договору аренды штрафы отплачивает арендатор авто, то есть физлицо, которое управляло автомобилем в момент нарушения ПДД.
Пострадавшая девушка оказалась муниципальным депутатом Хорошевского района и юристом Алисой Голуенко. С помощью знакомого автоюриста Михаила Никитина она оспорила штраф в суде. Столичный суд на удивление отменил все выписанные Голуенко штрафы.
Мундеп предупредила москвичей, что формально парковка в специальном «кармане» возле велотрека не нарушает правил ПДД, а эта земля находится на спорной территории, поэтому три разных ведомства утверждают о трех разных статусах этого парковочного кармана.