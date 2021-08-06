Госкорпорация «Ростех» заработает на тушении лесных пожаров в Греции и Турции
Афины заплатят за аренду одного самолета-амфибии Бе-200 3,8 млн евро за четыре месяца. «Ростех» уже отправил в Грецию свой единственный самолет-амфибию
Российская госкорпорация «Ростех», которой руководит друг президента Сергей Чемезов, заработает на тушении лесных пожаров в Греции и Турции.
Издание Readovka со ссылкой на греческие СМИ сообщает, что Афины заплатят за аренду одного самолета-амфибии Бе-200 3,8 млн евро за четыре месяца. «Ростех» уже отправил в Грецию свой единственный самолет-амфибию.
Между тем, греческие власти запросили второй Бе-200, но его уже, скорее всего, придется арендовать у МЧС России, что может оказаться еще дороже.
Ранее Турция, где также бушуют крупные лесные пожары, купила услуги трех российских самолетов-амфибиий Бе-200 с 1 июня по 31 октября 2021 года. Стоимость контракта составила 203 млн лир (24 млн долларов).
Отметим, что самолеты-амфибии нужны и самой России, ведь в Якутии лесные пожары до сих пор полностью не ликвидированы.