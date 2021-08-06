06 августа 2021, 16:19
В Карелии для организаций с привитыми сотрудниками смягчили антиковидные ограничения
Согласно распоряжению главы региона Артура Парфенчикова, гостиницы, хостелы и туристические базы, имеющие «паспорта коллективного иммунитета», могут больше требовать со своих гостей сертификаты о вакцинации
Фото: osnmedia.ru
Власти республики Карелия решили ослабить антиковидные ограничения для туристов.
Согласно распоряжению главы региона Артура Парфенчикова, гостиницы, хостелы и туристические базы, имеющие «паспорта коллективного иммунитета», могут больше требовать со своих гостей сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательные ПЦР-тесты на коронавируса.
Кафе и рестораны с «паспортами коллективного иммунитета» могут сажать за один столик более пяти человек.
Чтобы получить «паспорт коллективного иммунитета», организации необходимо привить от COVID-19 не менее 60% своих сотрудников.