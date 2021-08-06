06 августа 2021, 14:57
Россиянин Заурбек Сидаков выиграл золото в вольной борьбе
Заурбек Сидаков выступает в весовой категории до 74 кг. В решающем поединке он одержал победу над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым. Схватка завершилась со счетом 7-0
Фото: e-osetia.ru
Российский борец Заурбек Сидаков выиграл золотую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
Заурбек Сидаков выступает в весовой категории до 74 кг. В решающем поединке он одержал победу над белорусским борцом Магомедхабибом Кадимагомедовым. Схватка завершилась со счетом 7-0.
Отметим, что россиянин Сидаков является двукратным чемпионом мира.