Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса
По словам специалистов, эта мутация коронавируса имеет большую по сравнению с другими штаммами сопротивляемость к антителам, а также обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа
Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса «Лямбда», который был обнаружен в Перу.
По словам специалистов, эта мутация коронавируса имеет большую по сравнению с другими штаммами сопротивляемость к антителам, а также обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа. Это означает, что привитые и переболевшие с антителами люди недостаточно защищены от нового штамма.
Японские ученые сообщают, что в Перу 90% больных коронавирусом заражены именно штаммом «Лямбда», а в Чили на эту мутацию приходится каждое третье новое заболевание. При этом в Перу выявлен самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в мире.
Случаи заражения «Лямбды» были зафиксированы в Испании, Италии, Великобритании и Германии.
Отметим, что до этого самым опасным штаммом коронавируса считался штамм «Дельта» или «индийский».