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Общество
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06 августа 2021, 14:48

Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса

По словам специалистов, эта мутация коронавируса имеет большую по сравнению с другими штаммами сопротивляемость к антителам, а также обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа

Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса
Фото: smi2.ru

Японские ученые сообщили об опасности нового штамма коронавируса «Лямбда», который был обнаружен в Перу.

По словам специалистов, эта мутация коронавируса имеет большую по сравнению с другими штаммами сопротивляемость к антителам, а также обладает способностью лучше «сбегать» от иммунного ответа. Это означает, что привитые и переболевшие с антителами люди недостаточно защищены от нового штамма.

Японские ученые сообщают, что в Перу 90% больных коронавирусом заражены именно штаммом «Лямбда», а в Чили на эту мутацию приходится каждое третье новое заболевание. При этом в Перу выявлен самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в мире.

Случаи заражения «Лямбды» были зафиксированы в Испании, Италии, Великобритании и Германии.

Отметим, что до этого самым опасным штаммом коронавируса считался штамм «Дельта» или «индийский».

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