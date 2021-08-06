06 августа 2021, 13:33
Российские велогонщицы завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио
Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Токио в мэдисоне. Россиянки по результатам гонки набрали 26 очков
Фото: playmaker24.ru
Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали на Олимпиаде в Токио в мэдисоне. Россиянки по результатам гонки набрали 26 очков.
Олимпийское золото в этой дисциплине завоевали британские велогонщицы (78 очков), а серебро - спортсменки из Дании (35 очков).
В активе олимпийской сборной России, которая выступает под нейтральным флагом, 16 золотых медалей, 22 серебряные и 23 бронзовые.