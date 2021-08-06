06 августа 2021, 12:54
В Ростовской области на трассе М-4 столкнулись девять автомобилей
Авария произошла в Аксайском районе Ростовской области. По данным «Интерфакса», на трассе столкнулись семь легковых и два грузовых автомобиля
Фото: 1rnd.ru
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись девять автомобилей.
Авария произошла в Аксайском районе Ростовской области. По данным «Интерфакса», на трассе столкнулись семь легковых и два грузовых автомобиля.
Источник ТАСС в ГУ МЧС по региону сообщает, что в ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. По уточненным данным, среди погибших есть младенец.