Оппозиционера Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»
Преображенский райсуд Москвы признал соратника Алексея Навального Николая Ляскина виновным по «санитарному делу». Его признали виновным в нарушении антиковидных требований во время протестной акции в поддержку Навального
Преображенский райсуд Москвы признал соратника Алексея Навального Николая Ляскина виновным по «санитарному делу». Его признали виновным в нарушении антиковидных требований во время протестной акции в поддержку Навального, которая состоялась 23 января в Москве.
Суд приговорил Николая Ляскина к году ограничения свободы по делу, в котором нет ни одного потерпевшего.
В соответствии с решением суда, Николаю Ляскину запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы Москвы и Московской области без разрешения.
Ранее по «санитарному делу» к 1,5 годам ограничения свободы суд приговорил юриста и соратницу Алексея Навального Любовь Соболь.
По делу о проведении протестного митинга в период действия антиковидных ограничений также проходят Олег Навальный, Олег Стапанов, Анастасия Васильева, Кира Ярмыш, Дмитрий Барановский, Мария Алехина и Люся Штейн.