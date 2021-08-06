По делу о побеге заключенных в Подмосковье задержали сотрудника изолятора
Сотрудники правоохранительных органов по делу о побеге пятерых заключенных задержали сотрудника Истринского ИВС, который дежурил во время происшествия
Сотрудники правоохранительных органов по делу о побеге пятерых заключенных задержали сотрудника Истринского ИВС, который дежурил во время происшествия.
Telegram-канал «112» сообщает, что сотрудник изолятора сейчас является основным подозреваемым по делу о побеге арестантов.
По версии следствия, дежурный накануне побега перевел заключенного Александра Мавриди (предполагаемого организатора побега) из камеры №7 в камеру №4 к его землякам из Молдавии. Кроме того, сотрудник изолятора не закрыл ь окно для подачи еды в камеру.
Следствие считает, что побег арестантов из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре мог быть заранее спланирован, а помощь заключенным в этом, скорее всего, оказывали сотрудники полиции.
Напомним, в ночь на 6 августа в подмосковной Истре из ИВС сбежали Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.
Арестанты скрутили замок в камере, после чего сорвали навесной замок на воротах и незамеченными вышли из здания изолятора.