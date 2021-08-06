Рейтинг «Единой России» упал до минимального значения с 2008 года
Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), если бы выборы в федеральный парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» бы проголосовали только 27% опрошенных избирателей
Рейтинг «Единой России» за два месяца до выборов в Госдуму упал до минимального значения с 2008 года.
Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), если бы выборы в федеральный парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то за «Единую Россию» бы проголосовали только 27% опрошенных избирателей.
В 2008 году поддержать кандидатов от партии власти были готовы 54%, в 2013-м — 39%, в 2015-м — 55%, сообщает Znak.com.
Рейтинг «Единой России» впервые сильно упал после принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста, за который в Госдуме проголосовали только депутаты от партии власти. С 2018 по 2020 год рейтинг «ЕР» колебался от о 31 до 34%. В 2020 году рейтинг партии составлял 33%, а в 2021 году упал до рекордных 27%.
В связи с рекордно низким рейтингом «Единой России» власти в этот раз максимально зачистили предвыборное поле от популярных в народе оппозиционных кандидатов. Кроме того, для облегчения процесса фальсификации итогов выборов были придуманы трехдневное голосование и электронное голосование.