Каждый пятый россиянин пожаловался на испорченный отпуск из-за пандемии
Большинство россиян заявили, что пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения (в том числе закрытие международного авиасообщения) не повлияли на их летний отдых, а их планы не изменились
Пандемия коронавируса испортила отпуск каждому пятому жителю России.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство россиян заявили, что пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения (в том числе закрытие международного авиасообщения) не повлияли на их летний отдых, а их планы не изменились.
22% респондентов заявили, что введенные антиковидные ограничения отрицательно сказались на их отпускных планах, а один процент опрошенных заявил, что пандемия даже положительно повлияла за их отпуск.
63% россиян заявили, что коронавирус никак не повлиял на их планы, а 14% затруднились с ответом.
Среди наиболее частых причин испорченных отпусков назвали закрытые границы, подорожание цен на курортах, ухудшение сервиса. У части россиян сорвались вылеты в другие страны, а другие не стали планировать поездку из-за страха заразиться.