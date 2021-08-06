06 августа 2021, 10:38
В подмосковной Истре из изолятора сбежали пятеро преступников
В подмосковной Истре из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали пятеро заключенных. Среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве московского бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова
Фото: 5-tv.ru
В подмосковной Истре из изолятора временного содержания (ИВС) сбежали пятеро заключенных. Среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве московского бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова. Остальные четверо обвиняются в совершении краж.
В Следственном комитете сообщили, что заключенные открутили замки камеры гаечным ключом. В ведомстве также уточнили, что побег совершили Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудников ИВС проверяют на причастность к организации побега заключенных.