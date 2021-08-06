Apple будет сканировать фотографии в iCloud для поиска детской порнографии
Американская компания Apple с 6 августа запустит хеширование фотографий. Снимки в смартфонах iPhone и планшетах iPad будут анализироваться посредством специальных алгоритмов для поиска материалов детской порнографии
Американская компания Apple с 6 августа запустит хеширование фотографий. Снимки в смартфонах iPhone и планшетах iPad будут анализироваться посредством специальных алгоритмов для поиска материалов детской порнографии.
В заявлении компании говорится, что новые алгоритмы хеширования фотографий пока будут тестироваться только в США.
С помощью хеширования специалисты рассчитывают выявлять в iCloud фотографии, демонстрирующие сексуальное насилие над детьми, и ограничить распространение таких материалов.
Для реализации этой задачи Apple будет загружать базу ФБР и других служб безопасности, сообщает Znak.com.
В Apple заверили, что технология хеширования разработана с учетом конфиденциальности пользователей. При этом компания не сможет интерпретировать эти данные до тех пор, пока учетная запись пользователя не пересечет пороговое значение по числу изображений с насилием над детьми.
Полученная информация будет направляться в ФБР, а в случае совпадения с базами спецслужб, Apple отключит аккаунт и передаст полученные данные в национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей (NCMEC).
Эксперты по кибербезопасности в свою очередь не оценили идею Apple, отметив, что подобный инструмент могут использовать авторитарные правительства.