Индийские ученые заявили об эффективности прививки БЦЖ против осложнений COVID-19
Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии заявила об эффективности вакцины для снижения риска туберкулеза (БЦЖ) против коронавируса
Группа исследователей Национального института исследований туберкулеза CMR и Национального института эпидемиологии ICMR в Индии заявила об эффективности вакцины для снижения риска туберкулеза (БЦЖ) против коронавируса. Ученые считают, что такая прививка даст пожилым гражданам некоторую защиту COVID-19.
В ходе исследования индийские ученые вакцинировали прививкой БЦЖ 82 добровольца в возрасте от 60 до 80 лет. Через месяц они взяли образцы крови у добровольцев и выявили снижение ряда цитокинов, которые были связаны с воспалением: IL-6, интерфероны 1 типа, интерлейкин-2 (IL-2) и TNF-alpha GM-CSF. У привитых БЦЖ также наблюдались более низкие уровни некоторых хемокинов, таких как матриксные металлопротеиназы и белки острой фазы, оба из которых также были связаны с развитием воспаления, сообщает «Лента.ру».
Индийские ученые отметили, что цитокины способствуют более тяжелому COVID-19. Их снижение у добровольцев указывает на возможную эффективность БЦЖ, как средства профилактики осложнений при коронавирусе.