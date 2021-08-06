ЦБ РФ отозвал лицензию у саранского банка, который работал на рынке 30 лет
Центробанк России отозвал лицензию у саранского КС Банка, который проработал на рынке около 30 лет. Причиной отзыва лицензии стало отсутствие достаточного количества резервов
Центробанк России отозвал лицензию у саранского КС Банка, который проработал на рынке около 30 лет. Причиной отзыва лицензии стало отсутствие достаточного количества резервов.
Саранский КС Банк начал работать в 1992 году и в последнее время занимал 176 место по величине активов в банковской системе страны.
В ЦБ РФ сообщили, что КС Банк пытался искусственным путем улучшить свои финансовые показатели и скрывал свое реальное положение. Банк занижал сумму, необходимую для покрытия возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности, сообщает «Лента.ру».
В Банке России сообщили, что кредитно-финансовая организация за последний год получила несколько предупреждений от регулятора. ЦБ среди прочего вводил для КС Банка ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
Сейчас в саранском банке назначена временная администрация.
В ЦБ отметили, что КС Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиентам обещают вернуть 100 процентов остатка их средств на вкладах в размере до 1,4 млн рублей.