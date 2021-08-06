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Общество
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06 августа 2021, 07:17

Российские мошенники научились оформлять микрокредиты без ведома заемщика

Российские граждане пожаловались на новый вид мошенничества с микрозаймами. Кредиты теперь оформляются без ведома самого «заемщика», которому потом приходится иметь дело с кредитором и коллекторами

Российские мошенники научились оформлять микрокредиты без ведома заемщика
Фото: politexpert.net

Российские граждане пожаловались на новый вид мошенничества с микрозаймами. Кредиты теперь оформляются без ведома самого «заемщика», которому потом приходится иметь дело с кредитором и коллекторами.

«Российская газета» сообщает как минимум о двух таких случаях. Так, житель Твери рассказал, что получил на карту от неизвестного отправителя 45 тысяч рублей. Вернуть обратно эти деньги он не смог, так как в переводе отсутствовали реквизиты.

Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из другого российского города и попросил его погасить кредит. Инженер из Твери деньги вернул, но за это время успели набежать проценты.

Позже с ним связались коллекторы из Ростовской области и заявили, что выкупили набежавшие проценты у МФО.

Похожая ситуация произошла и с жителем Екатеринбурга.

Юрист Анна Юфа посоветовала россиянам, которые столкнулись с таким видом мошенничества, зафиксировать в своем банке факт перевода денег на свой счет и запросить реквизиты отправителя. Если деньги перечислила микрофинансовая организация, то необходимо обратиться в Центробанк с жалобой на эту МФО и указать, что никаких заявок на кредит вы не подавали и соответствующих договоров не подписывали.

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