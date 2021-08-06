Российские мошенники научились оформлять микрокредиты без ведома заемщика
Российские граждане пожаловались на новый вид мошенничества с микрозаймами. Кредиты теперь оформляются без ведома самого «заемщика», которому потом приходится иметь дело с кредитором и коллекторами
Российские граждане пожаловались на новый вид мошенничества с микрозаймами. Кредиты теперь оформляются без ведома самого «заемщика», которому потом приходится иметь дело с кредитором и коллекторами.
«Российская газета» сообщает как минимум о двух таких случаях. Так, житель Твери рассказал, что получил на карту от неизвестного отправителя 45 тысяч рублей. Вернуть обратно эти деньги он не смог, так как в переводе отсутствовали реквизиты.
Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из другого российского города и попросил его погасить кредит. Инженер из Твери деньги вернул, но за это время успели набежать проценты.
Позже с ним связались коллекторы из Ростовской области и заявили, что выкупили набежавшие проценты у МФО.
Похожая ситуация произошла и с жителем Екатеринбурга.
Юрист Анна Юфа посоветовала россиянам, которые столкнулись с таким видом мошенничества, зафиксировать в своем банке факт перевода денег на свой счет и запросить реквизиты отправителя. Если деньги перечислила микрофинансовая организация, то необходимо обратиться в Центробанк с жалобой на эту МФО и указать, что никаких заявок на кредит вы не подавали и соответствующих договоров не подписывали.