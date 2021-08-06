В Госдуме предложили снизить расходы жителей дотационных регионов на ЖКХ
Данный законопроект поможет избежать ситуаций, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату коммуналки превышают аналогичные траты жителей более богатых регионов
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (партия ЛДПР) анонсировал подготовку законопроекта об установлении нового федерального стандарта возможной доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади.
Депутат в беседе с РИА Новости пояснил, что данный законопроект поможет избежать ситуаций, когда в дотационных регионах расходы граждан на оплату коммуналки превышают аналогичные траты жителей более богатых регионов.
Ярослав Нилов пояснил, что в Москве, например, региональный стандарт составляет 10%, а в соседней Московской области — 22%. При этом прожиточный минимум в столице намного выше, чем в области.
Новый законопроект позволит устанавливать в субъектах региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15%. Это станет одной из мер поддержки населения в период кризиса, вызванного пандемий коронавируса.