06 августа 2021, 03:16
Американская разведка получила данные о вирусах из лаборатории Уханя
Американские спецслужбы анализируют информацию о работе лаборатории Уханьского института вирусологии. Откуда данные попали к американской разведке, не уточняется
Фото: ianed.ru
Разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в китайского Уханя, откуда начал распространяться коронавирус.
Как сообщает CNN, американские спецслужбы анализируют информацию о работе лаборатории Уханьского института вирусологии. Откуда данные попали к американской разведке, не уточняется.
Предполагается, что разведчики взломали сервера, связанные с исследованиями в Ухани, и получили сведения о 22 тысячах различных вирусов.
Отметим, что власти США неоднократно обвиняли Китай в распространении коронавирусной инфекции. По версии Вашингтона, к пандемии и гибели сотен тысяч людей привела утечка нового вируса из Уханьской лаборатории. В ВОЗ же считают, что COVID-19 передался людям от животных, в частности, летучих мышей.