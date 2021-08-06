06 августа 2021, 02:42
Лионель Месси покидает «Барселону» после 18 лет игры за этот клуб
Первоначально планировалось, что «Барса» и Месси 5 августа подпишут новый контракт, однако в итоге стороны не смогли заключить договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги»
Фото: ctnews.ru
Один из лучших футболистов мира Лионель Месси покидает испанскую «Барселону» после 18 лет выступления за этот клуб.
На сайте «Барселоны» сообщается, что аргентинский футболист решил не продлевать контракт.
Первоначально планировалось, что «Барса» и Месси 5 августа подпишут новый контракт, однако в итоге стороны не смогли заключить договор «из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги», сообщает портал Sports.ru.
34-летний Лионель Месси начал играть в «Барселоне» в 2003 году. Вместе с клубом он 10 раз выигрывал национальный чемпионат Испании, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок Испании и еще четыре раза - Лигу чемпионов.