В Ивановской области проводится проверка по факту смерти следователя после прививки от COVID-19
Управление Росздравнадзора по Ивановской области начало проверку по факту кончины 24-летнего старшего следователя местной полиции Михаила Харчева после прививки от коронавируса
Управление Росздравнадзора по Ивановской области начало проверку по факту кончины 24-летнего старшего следователя местной полиции Михаила Харчева после прививки от коронавируса.
Михаил Харчев скончался в ночь на 2 августа. Его мать рассказала изданию «Ивановские новости», что начальство обязало его сделать прививку против COVID-19. После укола вторым компонентом вакцины «Спутник V» молодой следователь пожаловался на недомогание, однако продолжил ходить на работу.
Вечером 1 августа Харчеву «стало совсем плохо» - он не мог ходить и разговаривать. Врачи несколько часов боролись за жизнь молодого человека, однако спасти его так и не смогли. Позже медики сообщили, что у пациента был отек легких.
В Департаменте здравоохранения Ивановской области сначала заявили, что Михаил Харчев якобы не явился на вторую прививку, а осложнения возможны либо сразу после укола, либо в течение трех суток. Однако мать погибшего предоставила сертификат, свидетельствующий о том, что Харчеву вкололи оба компонента вакцины.
Росздравнадзор начал проверку по факту трагического инцидента.
Напомним, что в Краснодарском крае проводится проверка по факту смерти после прививки трех членов одной семьи. Власти предварительно заявили, что у них были противопоказания к вакцинации (сахарный диабет и нахождение на диализе), а кроме того, в момент вакцинации они уже болели коронавирусом.