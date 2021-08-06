МОК потребовала объяснений из-за оскорбления ЛГБТ-олимпийцев ведущими российских госканалов
Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал объяснений от российских государственных телеканалов из-за оскорблений телеведущими участников Олимпиады в Токио с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал объяснений от российских государственных телеканалов из-за оскорблений телеведущими участников Олимпиады в Токио с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Поводом для возмущения МОК стали выпуски пропагандистских ток-шоу «Время покажет» на Первом канале и «60 минут» на телеканале «Россия 1». Ведущие и гости обсуждали британского прыгуна в воду Тома Дейли, который является открытым геем, и трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал участие таких спортсменов в Олимпийских играх «извращением и пошлостью». Парламентарий также использовал слова «мразь» и «гомики».
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев и вовсе надел парик с двумя косичками, изображая Лорел Хаббард, а также назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».
В МОК на это заявили, что на Олимпийских играх «нет места дискриминации» и потребовали объяснений от российских вещателей.