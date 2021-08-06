Пожар на заводе «Газпрома» в ЯНАО привел к остановке предприятий по переработке газа
Пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к серьезным проблемам во всей технологической цепочке переработки газа корпорации
Пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем может привести к серьезным проблемам во всей технологической цепочке переработки газа корпорации. Инцидент уже затронул мощности компании «Газпром переработка» в Ханты-Мансийском АО.
5 августа на заводе по стабилизации газового конденсата имени Черномырдина в Сургуте была временно прекращена поставка нефтегазоконденсатной смеси. Пока предприятие работает на сырье из резервуарных парков промежуточного хранения.
В «Газпроме» экстренно решают вопрос о внедрении альтернативной схемы доставки сырья от единственного поставщика на Сургутский ЗСК (завод стабилизации конденсата) с проектной мощностью 12 млн тонн. Пока на предприятии затруднились ответить на вопрос, когда она заработает.
Обычно Сургутский ЗСК работает без перерывов, однако его работа была прервана из-за пожара на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту в ЯНАО.
Пожар начался на установке деэтанизации конденсата первой очереди. В результате происшествия никто не пострадал, однако работы пришлось приостановить.
Эксперты рынка говорят, что утеря установки на заводе ООО «Газпром переработка» в Новом Уренгое повлечет за собой существенные потери для «Газпрома» в целом. Восстановить работу технологической цепи с ходу будет сложно, на это понадобится много времени.