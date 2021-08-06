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06 августа 2021, 00:13

В России у всех трудовых мигрантов при въезде будут брать отпечатки пальцев

В конце текущего года вступает в силу закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев, которые прибывают на территорию России в поисках работы

В России у всех трудовых мигрантов при въезде будут брать отпечатки пальцев
Фото: РИА "Оренбуржье"

Сотрудники МВД России с 29 декабря будут брать отпечатки пальцев у всех иностранных граждан, которые приезжают на заработки.

В конце текущего года вступает в силу закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев, которые прибывают на территорию России в поисках работы. Отпечатки пальцев будут сдавать и другие категории иностранных граждан, которые приезжают в Россию на срок более 90 дней, сообщает ТАСС.

Данный закон также предполагает сдачу трудовыми мигрантами экзамена по русскому языку, истории Российской Федерации и основам законодательства.

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