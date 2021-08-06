06 августа 2021, 00:13
В России у всех трудовых мигрантов при въезде будут брать отпечатки пальцев
В конце текущего года вступает в силу закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев, которые прибывают на территорию России в поисках работы
Фото: РИА "Оренбуржье"
Сотрудники МВД России с 29 декабря будут брать отпечатки пальцев у всех иностранных граждан, которые приезжают на заработки.
В конце текущего года вступает в силу закон, который вводит обязательную дактилоскопию для иностранцев, которые прибывают на территорию России в поисках работы. Отпечатки пальцев будут сдавать и другие категории иностранных граждан, которые приезжают в Россию на срок более 90 дней, сообщает ТАСС.
Данный закон также предполагает сдачу трудовыми мигрантами экзамена по русскому языку, истории Российской Федерации и основам законодательства.