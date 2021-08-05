Суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви виновным в растрате средств банка «Восточный»
Мещанский райсуд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными в растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный»
Мещанский райсуд Москвы признал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными в растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный».
Суд установил, что обвиняемые совершили растрату в особо крупном размере. Наказание фигурантам дела банка «Восточного» будет озвучено позже. Отметим, что гособвинение просило для Майкла Калви 6 лет условно, а для остальных - от 4 до 5 лет условного срока.
Согласно материалам следствия, Майкл Калви вместе с партнерами в 2015 году «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» в размере 2,5 млрд рублей банком «Восточный» в пользу «Первого коллекторского бюро». Посл этого, обвиняемые перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному».
Подсудимые неоднократно заявляли о своей невиновности и отмечали, что речь идет об обычном корпоративном споре. Заемные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр». Обеспечением по долгу выступали евробонды банка на 6 млрд рублей, а их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала «Восточного».
В 2017 году выданный ПКБ кредит был погашен за счет передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG. Эта сделка и стала формальным поводом для возбуждения уголовного дела против инвесторов. Первоначально дело завели по статье «Мошенничество», но позже обвинение переквалифицировали на растрату, а обвинение уже строилось вокруг кредита.
В 2020 году ПКБ за счет средств фонда Baring Vostok возместило «Восточному» 2,5 млрд рублей, но дело закрывать не стали.