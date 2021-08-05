Российское авиатопливо признали небезопасным для самолетов
Эксперты нашли в пробах авиакеросина нехарактерные вещества и соединения, которые негативно влияют на эксплуатационную безопасность воздушных судов. Например, полисилоксаны и металлы
Исследования проб авиационного топлива российского производства в период с 2014 по 2020 год, проведенные ФГУП «Государственный НИИ гражданской авиации» (ГосНИИ ГА), показали несоответствие стандартам у половины горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Эксперты нашли в пробах авиакеросина нехарактерные вещества и соединения, которые негативно влияют на эксплуатационную безопасность воздушных судов. Это, например, полисилоксаны, металлы, сложные эфиры, азотосодержащие вещества и мелкодисперсные загрязнения. Специалисты отмечают, что авиатопливо с указанными примесями не может обеспечить летную годность самолетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.
В свою очередь специалисты РГУ нефти и газа имени Губкина предложили для улучшения качества топлива обновить методы испытаний и изменить нормы по показателям качества, которые препятствуют использованию отечественных ГСМ на иностранных самолетах. Кроме того, они считают необходимым унифицировать марки топлива, показатели качества, уточнить требования к перечню и нормам ввода присадок.
Отметим, что ранее глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщал, что иностранные двигателестроители неоднократно жаловались на российские ГСМ. Так, в топливных баках самолетов начали находить нехарактерные вещества, например, сахар. Кудинов связал эту проблему с отменой контроля качества топлива непосредственно пред заправкой самолетов.