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05 августа 2021, 16:09

Православная москвичка подала в суд на «Макдональдс» за искушение во время поста

Православная москвичка подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Женщина пожаловалась, что рекламные плакаты с фаст-фудом искушали ее во время поста

Православная москвичка подала в суд на «Макдональдс» за искушение во время поста
Фото: omsk.bezformata.com

Православная москвичка подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Женщина пожаловалась, что рекламные плакаты с фаст-фудом искушали ее во время поста.

Telegram-канал Baza сообщает, что москвичка весной 2019 года соблюдала Великий пост, но заметила большой билборд с чизбургером и чикен макнаггетсами. Истица указала, что ее стаж соблюдения постов составляет 16 лет, но из-за рекламы она впервые не смогла удержаться и посетила «Макдональдс».

Теперь православная христианка требует от сети ресторанов выплатить ей 1000 рублей за нанесенный моральный вред.

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