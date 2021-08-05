05 августа 2021, 16:09
Православная москвичка подала в суд на «Макдональдс» за искушение во время поста
Православная москвичка подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Женщина пожаловалась, что рекламные плакаты с фаст-фудом искушали ее во время поста
Фото: omsk.bezformata.com
Православная москвичка подала в суд на ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Женщина пожаловалась, что рекламные плакаты с фаст-фудом искушали ее во время поста.
Telegram-канал Baza сообщает, что москвичка весной 2019 года соблюдала Великий пост, но заметила большой билборд с чизбургером и чикен макнаггетсами. Истица указала, что ее стаж соблюдения постов составляет 16 лет, но из-за рекламы она впервые не смогла удержаться и посетила «Макдональдс».
Теперь православная христианка требует от сети ресторанов выплатить ей 1000 рублей за нанесенный моральный вред.