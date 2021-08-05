В Ростовской области из-за новых антиковидных ограничений пришлось закрыть пункт вакцинации
В Новочеркасске закрыли пункт вакцинации в МФЦ на улице Дворцовой. Днем ранее губернатор региона запретил вход в МФЦ непривитым гражданам
В Новочеркасске Ростовской области из-за ужесточения антиковидных ограничений закрыли пункт вакцинации в МФЦ на улице Дворцовой. Днем ранее губернатор региона Василий Голубев запретил вход в МФЦ непривитым гражданам. Получить услуги в МФЦ можно только по сертификату о прививке, справке о перенесенном COVID-19 или по «свежему» отрицательному ПЦР-тесту.
Таким образом, решение властей региона о введении частичного локдауна поставило втупик жителей Новочеркасска. Непривитые граждане не смогут пройти вакцинацию в МФЦ, потому что вход туда им запрещен.
Сейчас жители Ростовской области собирают подписи под петицией с требованием отменить частичный локдаун и смягчить требования к посещению заведений общепита и органов госвласти, сообщает Znak.com.
Напомним, что в Ростовской области с 4 августа посещать заведения общепита, спортзалы, МФЦ и почтовые отделения можно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном коронавирусе (наличии антител) или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до посещения.