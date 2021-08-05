В Туле сотрудники подконтрольного «Ростеху» завода обратились в суд из-за принуждения к вакцинации
Сотрудники тульского оборонного предприятия АО «Щегловский вал» подали в суд на свое начальство из-за их отстранения от работы за отказ делать прививку от коронавируса
Сотрудники тульского оборонного предприятия АО «Щегловский вал» подали в суд на свое начальство из-за их отстранения от работы за отказ делать прививку от коронавируса.
Портал ТСН 24 сообщает, что Пролетарский райсуд Тулы зарегистрировал 17 исков. Из них 16 исков приняты к производству.
Заявители требуют признать незаконным решение работодателя об их отстранении из-за отказа вакцинироваться и допустить их к выполнению своих обязанностей. Кроме того, истцы требуют выплаты зарплаты за нерабочие дни и компенсации морального вреда.
«Щегловский вал» занимается производством оружия и боеприпасов. Учредителем завода является АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», которое входит в состав госкорпорации «Ростех».
Напомним, что Министерство труда России ранее разрешило работодателям отстранять непривитых без уважительной причины сотрудников без выплаты зарплаты.