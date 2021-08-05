05 августа 2021, 14:31
Российские борцы вольного стиля завоевали золото и бронзу на Олимпиаде в Токио
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпийском турнире в Токио. Спортсмен выступает в весовой категории до 57 килограммов
Фото: sportyakutia.ru
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпийском турнире в Токио. Спортсмен выступает в весовой категории до 57 килограммов.
В финальном поединке Заур Угуев одержал победу над своим соперником из Индии Кумаром Рави. Россиянин набрал 7 очков, а индийский борец - 4 очка.
Еще один российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг.
В поединке за третье место россиянин оказался сильнее узбекского борца Джабраила Шапиева. Схватка завершилась со счетом 2:0.