05 августа 2021, 13:51
Роскомнадзор заблокировал сайт учрежденной Михаилом Ходорковским премии «Профессия - журналист»
Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», которая была учреждена Михаилом Ходорковским в 2016 году. Эту премию вручают независимым СМИ
Фото: journalist.name
Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Профессия — журналист», которая была учреждена Михаилом Ходорковским в 2016 году. Эту премию вручают независимым СМИ.
Сайт заблокирован только на территории России, поэтому организаторы премии «Профессия - журналист» призвали подписчиков пользоваться инструментами для обхода блокировок.
Сайт премии был заблокирован из-за того, что он может быть связан с организациями Михаила Ходорковского, ранее признанными «нежелательными» в России. По этой же причине РКН заблокировал сайты проекта «Правозащита Открытки», изданий «МБХ медиа» и «Открытых медиа».