Руководство ВШЭ отказалось увольнять преподавателя из-за жалоб студенток на домогательства
Четыре студентки Высшей школы экономики (ВШЭ), которые учатся на образовательной программе «Востоковедение», летом 2020 года пожаловались в администрацию вуза на домогательства со стороны преподавателя Максима Целуйко
Четыре студентки Высшей школы экономики (ВШЭ), которые учатся на образовательной программе «Востоковедение», летом 2020 года пожаловались в администрацию вуза на домогательства со стороны преподавателя Максима Целуйко.
Студенческое издание Doxa со ссылкой на слова девушек пишет, что преподаватель ВШЭ неоднократно заводил неформальные отношения со студентками, звал их в кино, приглашал к себе домой и писал сообщения с недвусмысленным сексуальным подтекстом.
Разбирательство длилось почти полгода. Девушки давали показания четыре раза на личных встречах и дважды в письменном виде, в письме в администрацию и в объяснительных записках. В рамках внутреннего разбирательства также состоялись очные ставки и несколько закрытых встреч.
По итогам внутреннего расследования Максим Целуйко остался в штате и продолжил преподавать в ВШЭ. Руководство вуза при этом заявило потерпевшим, что «никакой трагедии не случилось», а «жизнь на этом не заканчивается».