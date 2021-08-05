Адвокатская палата отказалась по требованию Минюста лишать статуса адвоката Евгения Ступина
Адвокатская палата отклонила представление Министерства юстиции РФ о лишении адвокатского статуса депутата Мосгордумы от партии КПРФ Евгения Ступина
Фото: politexpert.net
Адвокатская палата отклонила представление Министерства юстиции РФ о лишении адвокатского статуса депутата Мосгордумы от партии КПРФ Евгения Ступина. Ведомство вменяло столичному депутату участие в несанкционированной протестной акции.
Евгений Ступин подтвердил, что Инюст требовал лишить его адвокатского статуса из-за участия в мирной акции протеста 23 января за освобождение политзаключенных. В ведомстве посчитали, что участие в протестной акции «порочит честь и достоинство адвоката, наносит ущерб авторитету адвокатуры».
Депутат также добавил, что зарабатывает на жизнь адвокатской деятельностью, а в Мосгордуме зарплату он не получает.