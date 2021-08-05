Редакция «МБХ медиа» объявила о закрытии проекта из-за давления властей
Редакция «МБХ медиа» объявила о закрытии издания после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт на территории РФ
Редакция «МБХ медиа» объявила о закрытии издания после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал их сайт на территории РФ.
Главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло сообщила, что «люди, которые считают себя сейчас государством, сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа».
«Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму», - добавила Куцылло.
Проект было решено закрыть из-за высокого риска уголовного преследования сотрудников издания. «Государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них», — отметила главный редактор «МБХ медиа».
Ранее о закрытии объявила редакция «Открытых медиа», чей сайт также был заблокирован Роскомнадзором. Российские власти объяснили блокировку сайтов изданий их связью с организациями Open Russia Civic Movement и Open Russia бывшего главы НК ЮКОС Михаила Ходорковского. Эти организации были объявлены «нежелательными» в России.