05 августа 2021, 12:28
В Хакасии ранее судимый мужчина зарезал семью из пяти человек
В селе Джирим Ширинского района Хакасии ранее судимый мужчина убил семью из пяти человек. На месте происшествия оперативники обнаружили с колото-резаными ранами хозяина дома, его жену, брата, сына и внучку
Фото: loner.ru
В селе Джирим Ширинского района Хакасии ранее судимый мужчина убил семью из пяти человек. На месте происшествия оперативники обнаружили с колото-резаными ранами хозяина дома, его жену, брата, сына и внучку.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии».
Портал Life сообщает, что по подозрению в массовом убийстве силовики задержали мужчину 1985 года рождения, который ранее был судим за тяжкие преступления.