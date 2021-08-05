05 августа 2021, 11:51
На Олимпиаде в Токио зафиксировали рекордное количество новых заражений COVID-19
На летней Олимпиаде в Токио зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 31 человека
Фото: Новое время
На летней Олимпиаде в Токио зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 31 человека.
В оргкомитете летних Игр-2020 сообщили, что пока это максимальное значение с начала турнира. Днем ранее коронавирус выявили у 29 человек.
Среди заразившихся коронавирусом есть российская каратистка Анна Чернышева. Также COVID-19 выявили у синхронистки из Греции, после чего от соревнования была отстранена вся национальная команда по синхронному плаванию.