05 августа 2021, 10:35
В Новом Уренгое произошел пожар в здании завода «Газпрома»
Под Новым Уренгоем произошел пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО около 4 часов утра
Фото: yamalpro.ru
Под Новым Уренгоем произошел пожар в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому АО около 4 часов утра.
Telegram-канал «SVODKA89» сообщает, что возгорание заметили сотрудники, которые обслуживают станцию. Обычно в операторской круглосуточно находятся минимум три человека.
На момент прибытия бригады пожарных огонь продолжал распространяться внутри здания. Угрозы ближайшим объектам не было.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Этот завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса ООО «Газпром-переработка».
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