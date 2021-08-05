05 августа 2021, 10:29
Боксер Альберт Батыргазиев завоевал 15-ю золотую медаль для России
Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио. В финальной схватке россиянин одержал победу над американцем Дьюком Рэганом со счетом 3:2
Фото: Кадр Матч ТВ
Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио. В финальной схватке россиянин одержал победу над американцем Дьюком Рэганом со счетом 3:2.
Отметим, что Альберт Батыргазиев выступает в весовой категории до 57 кг.
Золотая медаль нашего боксера стала 15-й по счету для олимпийской сборной России.
Кроме того, еще один российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую награду на Олимпиаде-2020.