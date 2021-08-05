В Москве на фоне пандемии COVID-19 рекордно выросла рождаемость
По данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года в российской столице суммарно родилось на 15% детей больше, чем в 2020 году. Самый значительный прирост произошел в мае и январе
Фото: inshahovskoe.ru
В Москве рождаемость в мае 2021 года показала рекордный рост - 148%, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.
По данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года в российской столице суммарно родилось на 15% детей больше, чем в 2020 году. Самый значительный прирост произошел в мае и январе - тогда число новорожденных выросло на 48% и на 14,5%, соответственно.
Гендиректор клиники «Мать и дитя» врач Марк Курцер подтвердил данные о высокой рождаемости в Москве. Он связал рост рождаемости с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. Люди стали больше времени проводить дома с близкими.
Отметим, что по итогам 2020 год рождаемость в целом по России сократилась на 3%, а в Москве - на 8%.