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Москва
05 августа 2021, 10:19

В Москве на фоне пандемии COVID-19 рекордно выросла рождаемость

По данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года в российской столице суммарно родилось на 15% детей больше, чем в 2020 году. Самый значительный прирост произошел в мае и январе

В Москве на фоне пандемии COVID-19 рекордно выросла рождаемость
Фото: inshahovskoe.ru

В Москве рождаемость в мае 2021 года показала рекордный рост - 148%, сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.

По данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года в российской столице суммарно родилось на 15% детей больше, чем в 2020 году. Самый значительный прирост произошел в мае и январе  - тогда число новорожденных выросло на 48% и на 14,5%, соответственно.

Гендиректор клиники «Мать и дитя» врач Марк Курцер подтвердил данные о высокой рождаемости в Москве. Он связал рост рождаемости с последствиями локдауна и пандемии COVID-19. Люди стали больше времени проводить дома с близкими.

Отметим, что по итогам 2020 год рождаемость в целом по России сократилась на 3%, а в Москве - на 8%.

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