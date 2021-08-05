В Петербурге водитель маршрутки отказался везти известно программиста с ДЦП
В Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти 22-летнего программиста Ивана Бакаидова, у которого диагностирован церебральный паралич (ДЦП)
В Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти 22-летнего программиста Ивана Бакаидова, у которого диагностирован церебральный паралич (ДЦП).
Иван Бакаидов написал в соцсети «ВКонтакте», что 2 августа после занятий по картингу он планировал отправиться домой на маршрутном такси. Водитель маршрутки отказался везти Бакаидова и потребовал, чтобы тот покинул салон. Программист выходить отказался, однако водитель не унимался и требовал от него покинуть транспортное средство.
За Бакаидова вступился «огромный бритый мужик с бородой в наколках», после чего водитель маршрутки продолжил путь.
Через два дня с программистом связалась транспортная компания «ПитерАвто». Представитель фирмы сообщил, что водителя уволили за хамство, а Бакаидова пригласил на встречу с руководством для получения извинений.
Одновременно с этим прокуратура начала проверку в отношении перевозчика на предмет соблюдения социальных прав людей с инвалидностью.
Отметим, что Иван Бакаидов является одним из самых известных людей с церебральным параличом в России. В 2018 году его номинировали на премию ООН World Summit Awards за одну из его разработок — платформу бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa.