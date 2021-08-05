«Открытые медиа» объявили о прекращении своей работы после блокировки сайта
Издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы с 5 августа. Такое решение было принято после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт издания на территории России
Издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы с 5 августа. Такое решение было принято после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт издания на территории России.
Telegram-канал «Открытых медиа» сообщает, что редакция издания вместе с инвестором приняла решение остановить работу из-за слишком высоких рисков уголовного и административного преследования для сотрудников проекта.
В редакции также сообщили, что никогда не скрывали того, факта, что в 2017 году Михаил Ходорковский предоставил проекту 5-летний грант через свою компанию Open press. Однако ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями г-на Ходорковского.
Напомним, что 4 августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа». Власти считают, что эти сайты связаны с организациями Open Russia Civic Movement и Open Russia экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Последние были включены в список нежелательных в России.