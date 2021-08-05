Западные страны призвали Россию отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Власти семи иностранных государств опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию отозвать признание независимости непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия
Власти семи иностранных государств опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию отозвать признание независимости непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия.
Заявление, приуроченное к очередной годовщине событий 2008 года, подписали США, Франция, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания.
Западные страны потребовали от российских властей «немедленно» вывести своих солдат из Абхазии и Южной Осетии и отказаться от признания независимости этих республик, поскольку они являются территорией Грузии.
Страны также обвинили Москву в намерении аннексировать непризнанные республики, сообщает Znak.com.
Напомним, что Южная Осетия провозгласила свою независимость в 1991 году, а Абхазия - после войны с Грузией 1992-1993 годов.
В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. В конфликт вмешалась Россия, после чего грузинская армия была вытеснена из зоны конфликта. Тогда же российские власти официально признали независимость Южной Осетии и Абхазии.