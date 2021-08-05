05 августа 2021, 00:03
Роскомнадзор заблокировал сайты «МБХ медиа» и «Открытых медиа»
В «МБХ медиа» сообщили, что согласно реестру заблокированных ресурсов, доступ к их сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Что это за решение, в редакции не знают
Фото: medium.com
Роскомнадзор одновременно заблокировал на территории России сайты «МБХ медиа» и «Открытых медиа» (включен в реестр иностранных агентов).
При попытки зайти на сайт изданий появится надпись о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В редакции «Открытых медиа» сообщили, что не получали от РКН и Генпрокуратуры никаких предупреждений и уведомлений.
В «МБХ медиа» сообщили, что согласно реестру заблокированных ресурсов, доступ к их сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Что это за решение, в редакции не знают.