ВОЗ призвал «богатые» страны отказаться от ревакцинации населения от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала «богатые» страны пока отказаться от проведения ревакцинации населения от коронавируса. В организации отметили, что вакцину нужно направить «бедным» странам, которым не хватает препаратов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала «богатые» страны пока отказаться от проведения ревакцинации населения от коронавируса. В организации отметили, что вакцину нужно направить «бедным» странам, которым не хватает препаратов.
В ВОЗ подчеркнули, что дефицит вакцин в «бедных» странах сформировался в то время, когда в «богатых» странах вакцинация пошла по второму кругу, сообщает РБК.
Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвала развитые страны ввест мораторий на ревакцинацию населения против COVID-19. Чиновник также заявил о необходимости в рамках борьбы с пандемией перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов.
Кроме того, глава ВОЗ рекомендовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам. По данной программе, в частности, вакцины от коронавируса получает Украина.