05 августа 2021, 02:08
В Калининграде «Мерседес» въехал в торговые ряды. Погибла продавец цветов
Очевидцы рассказали, что водитель намеревался скрыться с места ДТП, но его задержали прохожие и сдали полиции. Виновник аварии был доставлен в больницу с переломами
Фото: newsae.ru
В Калининграде водитель «Мерседеcа» не справился с управлением, пробил ограждение и на высокой скорости влетел в торговые ларьки.
В результате аварии погибла пожилая женщина, которая продавала цветы. Еще один человек был госпитализирован с травмами, сообщает региональный портал kgd.ru.
Очевидцы рассказали, что водитель намеревался скрыться с места ДТП, но его задержали прохожие и сдали полиции. Виновник аварии был доставлен в больницу с переломами.
Telegram-канал «112» уточняет, что погибшей пенсионерке было 85 лет, а виновнику аварии - 22 года. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не справился с управлением после столкновения с «Ладой».