05 августа 2021, 01:38
Депутата Льва Шлосберга восстановили на выборах в Псковское облсобрание
Псковский облизбирком восстановил на выборах в региональный парламент лидера местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга. Также была восстановлена регистрация члена псковского отделения Николая Кузьмина
Фото: spb.yabloko.ru
Псковский облизбирком восстановил на выборах в региональный парламент лидера местного отделения «Яблока» Льва Шлосберга. Также была восстановлена регистрация члена псковского отделения Николая Кузьмина.
Ранее политиков сняли с выборов в облсобрание якобы из-за их связи с организациями оппозиционера Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими.
Николай Кузнецов сообщил «МБХ медиа», что решение суда по делу об организациях Навального 3 августа еще не вступило в законную силу. «Если верить тому, что написал избирком, то да, вроде как мы в списке [«Яблока»] зарегистрированы», — отметил политик.
Напомним, что Лев Шлосберг также зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы РФ.