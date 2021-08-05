05 августа 2021, 01:12
В Ставрополе местного художника задержали за установленный возле ГИБДД золотой унитаз
В Ставрополе сотрудники полиции задержали художника Александра Чаплыгина, который устроил перформанс «Взятка — тюрьма» перед зданием краевого управления ГИБДД
Фото: newstracker.ru
В Ставрополе сотрудники полиции задержали художника Александра Чаплыгина, который устроил перформанс «Взятка — тюрьма» перед зданием краевого управления ГИБДД.
Чаплыгин установил перед зданием Госавтоинспекции инсталляцию в виде золотого унитаза в клетке. Его акция связана с резонансным уголовным делом против экс-начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, у которого обнаружили особняк с золотой мебелью и золотым унитазом.
Позже активист написал в Instagram, что его задержали за «оскорбление полиции» и пригрозили возбуждением против него уголовного дела.
Александр Чаплыгин отметил, что планировал внести свой вклад в борьбу с коррупцией, но кому-то из полицейских показалось, что он таким образом решил его «оскорбить».