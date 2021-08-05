05 августа 2021, 03:13
В России каждый четвертый ребенок живет в нищете
В России каждый четвертый ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума (11,2 тысячи рублей на человека). Такие данные содержатся в отчете Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» за 2019 год
Фото: предгорный-кцсон.рф
В России каждый четвертый ребенок живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума (11,2 тысячи рублей на человека). Такие данные содержатся в отчете Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» за 2019 год.
По данным ведомства, в России уровень бедности среди детей почти в два раза превышает средний по населению показатель. Сейчас он составляет 12,3% (примерно 18 млн человек).
Самый высокий уровень бедности Росстат выявил среди детей из многодетных семей (48,3%), а также среди детей, проживающих в малоимущих молодых семьях (32,5%). При этом в сельской местности почти 45% детей проживают в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.