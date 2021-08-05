Бориса Вишневского сняли с выборов в парламент Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге территориальный избирком №30 отказал оппозиционному депутату Законодательного Собрания Борису Вишневскому в регистрации на выборах в городской парламент
В Санкт-Петербурге территориальный избирком №30 отказал оппозиционному депутату Законодательного Собрания Борису Вишневскому в регистрации на выборах в городской парламент.
В партии «Яблоко», от которой баллотировался Борис Вишневский, сообщили, что депутата сняли за «неправильно оформленный» документ о решении съезда партии о его выдвижении и «неправильный документ» о согласовании его кандидатуры с федеральным комитетом партии.
Сам Борис Вишневский сообщил «МБХ медиа», что законодательство не предусматривает нормы, регламентирующей оформление решения федерального комитета партии по выдвижению кандидатов. Депутат также добавил, что правильно указал число участников конференции.
Напомним, что ранее снять Бориса Вишневского с выборов просили его конкуренты. В своей жалобе они указали, что политик в соцсетях выражал поддержку задержанным участникам протестных акций.