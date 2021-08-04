Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал работу Центробанка
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка РФ на финансовом рынке и заявил, что они могут привести к экономической стагнации, а также к росту инвестиций в основной капитал
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка РФ на финансовом рынке и заявил, что они могут привести к экономической стагнации, а также к росту инвестиций в основной капитал.
В своем Telegram олигарх написал, что Банк России своей политикой может добиться возврата к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал.
«Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности», - посетовал Олег Дерипаска.
Бизнесмен также отметил, что рост расходов из-за укрепления курса рубля оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в стране, а российским компаниям становится все тяжелее создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, а также из-за необходимости вкладывать свои средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.
Отметим, что Олег Дерипаска не в первый раз публично выступает с критикой в адрес Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной. Ранее олигарх назвал отвратительными результаты работы регулятора, обвинив его в провале фондового о долгового рынка. Кроме того, миллиардер обвинял ЦБ РФ в нежелании принимать решительные действия по улучшению экономической ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса.